Natale: in piazza San Pietro torna la Benedizione dei bambinelli con gli oratori di Roma

- Riprende quest'anno in pienezza la tradizionale "Benedizione dei bambinelli", appuntamento che accompagna da molti decenni il cammino verso il Natale di bambini e ragazzi di oratori e parrocchie di Roma. Il "Cantiere della Gioia" è il tema di questo nuovo appuntamento che in Piazza San Pietro, sin dalle prime ore del mattino di oggi accoglie, bambini, ragazzi, adolescenti e catechisti delle comunità. I gruppi, insieme agli animatori dal Centro Oratori Romani, vivranno un momento di festa in piazza per poi spostarsi in Basilica. Alle 12:00 il tradizionale Angelus insieme a Papa Francesco e la benedizione delle statuine del Bambinello in un clima di festa e di vera gioia. L'appuntamento torna così alla sua forma consueta dopo due anni di ampia diffusione nelle parrocchie della Diocesi di Roma con l'obiettivo di sperimentare tutti insieme ancora una volta la gioia dell'accogliere Gesù che viene nelle case e nei cuori di tutti coloro che lo accolgono. La Benedizione dei Bambinelli segna a partire dal 1969 con Papa Paolo VI la 3a domenica di Avvento, la 'Domenica Gaudete', con un appuntamento che coinvolge bambini e ragazzi ma anche catechisti, sacerdoti e famiglie per ritrovarsi tutti insieme al Pontefice per pregare. Questo appuntamento si è diffuso moltissimo negli ultimi anni in Italia e all'estero (Stati Uniti, Filippine, Inghilterra, Irlanda, Sud America e molti altri) coinvolgendo centinaia di comunità e di Diocesi dove Vescovi e sacerdoti hanno scelto di dedicare questa domenica di Avvento all'appuntamento con le statuine di Gesù Bambino e all'accoglienza di famiglie, animatori e religiosi della Chiesa locale. (Com)