Pa: Cgil, sosteniamo sciopero lavoratori Inl e Anpal contro mancato adeguamento stipendi

- "Sosteniamo le lavoratrici e i lavoratori di Inl e Anpal che domani sciopereranno e scenderanno in piazza a Roma davanti al Mef, dopo mesi di proteste, contro il mancato adeguamento della indennità di amministrazione, riconosciuta invece a tutti gli altri dipendenti dei Ministeri a fine 2021". Lo afferma la Cgil nazionale in merito alla mobilitazione 'Più diritti a chi tutela i diritti degli altri!' proclamata per domani, 12 dicembre, da Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Flp, Confintesa Fp, Confsal Unsa e Usb Pi. Per la Confederazione "è paradossale che chi opera per la tutela del lavoro, nell'attività di vigilanza e ispettiva, e per il rafforzamento delle politiche attive, questioni decisive per il futuro del Paese, siano penalizzati e senza risposta da tanto tempo". "Chiediamo - conclude la Cgil - che venga introdotta in legge di Bilancio una norma apposita per colmare questa grave ingiustizia". (Rin)