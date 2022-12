India: ciclone Mandous si abbatte sul Tamil Nadu, almeno quattro morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro persone sono morte in India dopo che il ciclone Mandous si è abbattuto sulla città di Mamallapuram, nello stato meridionale del Tamil Nadu, provocando forti piogge. Parlando ai giornalisti, il primo ministro Muthuvel Karunanidhi Stalin ha detto che almeno 181 case sono state danneggiate dal passaggio del ciclone, mentre 200 campi di soccorso sono stati allestiti per meglio organizzare le operazioni di salvataggio e soccorso. Nella capitale dello Stato, Chennai, il personale del corpo civico è stato impegnato nella rimozione degli alberi caduti, e si lavora anche per migliorare la situazione dell'energia elettrica in città, che è rimasta sospesa in molte parti della città. Secondo il commissario della Greater Chennai Corporation, Gagan Singh Bedi, almeno 300 alberi sono stati sradicati e molti cavi elettrici danneggiati a causa della tempesta ciclonica. Forti piogge sono state registrate anche nel vicino stato dell'Andhra Pradesh, dove i fiumi sono straripati, le strade sono state sommerse e il traffico è stato interrotto. (Inn)