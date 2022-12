Qatar 2022: Macron atteso mercoledì per la semifinale fra Francia e Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emmanuel Macron si recherà mercoledì in Qatar per la semifinale dei Mondiali di calcio tra Francia e Marocco. Lo ha confermato oggi la ministra dello Sport Amelie Oudea-Castera all'emittente radiofonica "Franceinfo". "Tornerò in Qatar con il presidente mercoledì, i dettagli del viaggio restano da definire, aveva preso questo impegno e lo manterrà, lo manterrà con gioia", ha dichiarato Oudéa-Castéra che ieri sera ha assistito alla vittoria della nazionale contro l'Inghilterra per 2-1 nei quarti di finale. "Ha seguito online la squadra ieri, attento a ogni secondo, sarà una risorsa per noi in questa prossima fase", ha aggiunto la ministra. Già prima dell'inizio dei Mondiali, il presidente francese aveva annunciato la sua presenza per la semifinale o la finale nel caso in cui "le Bleus" fossero riusciti ad andare così avanti nel torneo. (Frp)