Legge Bilancio: Gasparri, fondamentali emendamenti su sicurezza

20 luglio 2021

- Sono essenziali gli emendamenti alla legge di stabilità presentati da Forza Italia in materia di sicurezza. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Su questo tema non sono ammesse esitazioni. Si tratta di una priorità assoluta, ribadita da noi di Forza Italia, e da tutto il centrodestra anche in campagna elettorale. Potenziamento degli organici, tutele previdenziali e sanitarie, fondi per gli straordinari ed altre misure per il popolo in divisa e per la tutela della sicurezza dei cittadini sono essenziali e prioritarie per il nostro movimento. Contiamo sulla condivisione, già emersa in fase emendativa, di tutta la maggioranza", aggiunge Gasparri. (Rin)