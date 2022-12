© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è detto contrario alla possibilità di togliere le mascherine all'interno degli ospedali. "Va bene allentare le misure sul Covid ma sempre monitorando la situazione, il virus di oggi non è più il virus del 2020 quando comparse in Veneto e diede non pochi problemi", ha specificato Zaia su "Radio 24". (Rin)