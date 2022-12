Regno Unito: esplosione a Jersey, ricerca sopravvissuti convertita in operazione di recupero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di ricerca e salvataggio (Sar) avviata in seguito all'esplosione avvenuta a St Helier, sull'Isola di Jersey, è stata convertita in un'operazione di recupero. E' quanto riferito dai servizi di emergenza della dipendenza britannica situata nel Canale della Manica. Tre persone sono decedute, mentre circa una dozzina risultano disperse dopo l'esplosione avvenuta ieri mattina. La decisione di modificare lo status dell'operazione indica che potrebbero non esserci più sopravvissuti tra i dispersi. In precedenza, la prima ministra Kristina Moore ha riferito alla "Bbc" che le ricerche fra le macerie svoltesi nella notte non hanno rinvenuto tracce di sopravvissuti. La causa dell'esplosione avvenuta nel condominio a St Helier è ancora da stabilire. (Rel)