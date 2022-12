Business news: Imprese, Paesi africani adottano ad Algeri prima roadmap continentale su start-up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri preposti al settore delle start-up dell’Africa hanno adottato ad Algeri, al termine della Prima conferenza africana delle start-up, la prima roadmap continentale che costituisce una cooperazione interafricana di alto livello, con la sua introduzione come priorità economica nell'ambito programmi governativi e di sviluppo nel continente. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale algerina “Aps” citando il testo della dichiarazione. Il documento mira essenzialmente a sostenere l'ecosistema africano delle start-up. L'accento è stato posto sul coordinamento delle attività e delle politiche a livello continentale al fine di promuovere il posto dell'Africa nell'ecosistema globale, osserva il documento. I ministri partecipanti all'evento e in rappresentanza di 35 Paesi africani hanno concordato di creare punti di comunicazione nazionali e formare un segretariato permanente della conferenza africana di avvio per il follow-up e l'attivazione della tabella di marcia. Hanno inoltre adottato l'idea di creare un consiglio ministeriale continentale responsabile delle start-up a livello dell'Unione africana (Ua) che fungerà da spazio di dialogo ufficiale per i ministri responsabili del settore delle start-up, specifica la stessa fonte. Tra le decisioni prese durante l’incontro vi è "la creazione di un incubatore di start-up che farà da punto di connessione tra i diversi ecosistemi africani”, con l'obiettivo di consolidare la comunicazione tra loro. (Ala)