Business news: Sudafrica, ministro dell'Economia tedesco Habeck in visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, è in visita in Sudafrica per un tour che lo porterà a Città del Capo, Johannesburg e Pretoria. L'esponente dei Verdi è giunto ieri nel Paese dalla Namibia, dove era arrivato il 4 dicembre. Con il viaggio in Africa, Habeck intende promuovere le relazioni economiche tra la Germania e il continente, in particolare nel settore dell'energia. Il giro di visite terminerà l'8 dicembre. (Geb)