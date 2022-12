Business news: Kenya, al via campagna di vaccinazione contro il morbillo per i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 9 dicembre, il ministero della salute del Kenya lancerà una campagna di vaccinazione contro il morbillo destinata a 1,2 milioni di bambini di età compresa tra i nove mesi e i cinque anni. La campagna, di circa due settimane, è stata organizzata dalle autorità sanitarie in seguito allo scoppio di un focolaio della malattia in sette contee del Paese, zone in cui il 90 per cento dei bambini non era stata vaccinata. Come riferito dal ministero della Sanità, la siccità ha complicato le operazioni di vaccinazione, e pur senza rivelare il numero di decessi per morbillo sta esortando le famiglie a vaccinare i figli per contenere l'epidemia. Dall'inizio della pandemia di Covid-19, la copertura vaccinale per il morbillo è diminuita a livello globale. (Res)