Business news: Cina completa progetto centro agricolo sperimentale a Bwari

- La Cina ha completato in Nigeria un centro agricolo sperimentale, come parte degli sforzi per incentivare lo sviluppo e la produttività agraria nello Stato dell'Africa occidentale. Il progetto, che sorge a Bwari, alla periferia della capitale Abuja, ha un laboratorio per la ricerca e lo sviluppo, un centro espositivo e uno di formazione nel campo della tecnologia agricola, oltre che una sezione dedicata ai macchinari e all'energia. "Il governo cinese sostiene la Nigeria nello sviluppo di un'agricoltura più modernizzata. Gli agricoltori locali hanno bisogno di macchine, tecnologia e sementi ad alto rendimento. Credo che questo centro dimostrativo non solo darà un'opportunità agli agricoltori e ai funzionari del governo, ma servirà anche approfondire e ad ampliare il nostro rapporto", ha detto l'ambasciatore cinese in Nigeria, Cui Jianchun, durante una cerimonia tenuta ieri ad Abuja. L'agricoltura contribuisce attualmente al 25 per cento del prodotto interno lordo della Nigeria, secondo l'agenzia di stampa statale cinese "Xinhua". (Cip)