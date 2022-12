Repubblica Ceca-Usa: ministro Esteri Lipavsky riceve a Praga vicesegretaria Sherman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Wendy Sherman ha incontrato a Praga il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky. Come riferito dal portavoce del dipartimento di Stato Ned Price "Sherman ha elogiato il governo ceco per la sua leadership di successo durante la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, in particolare nell'unire alleati e partner contro l'aggressione della Russia". Sherman e Lipavsky "hanno riaffermato il fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e hanno discusso della collaborazione sugli sforzi umanitari e di sicurezza", ha spiegato Price. I due, inoltre, "hanno discusso delle sfide poste dalla Repubblica popolare cinese. Il vicesegretario e il ministro degli Esteri hanno inoltre sottolineato che è essenziale continuare la cooperazione bilaterale", ha concluso il portavoce. (Was)