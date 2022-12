Francia: scontri fra tifosi marocchini e polizia sugli Champs Elysees, 42 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 42 le persone arrestate a Parigi dopo gli scontri avvenuti ieri sera tra i tifosi del Marocco e la polizia. E' quanto riferito dall'emittente televisiva "Bfmtv", secondo cui ieri sera c'erano circa 20 mila radunate sugli Champs Elysees, tradizionale luogo di ritrovo per gli appassionati di sport, per festeggiare la vittoria della nazionale di calcio del Marocco contro il Portogallo nei quarti di finale dei Mondiali in corso in Qatar. La polizia, per disperderli, è stata costretta a usare gas lacrimogeni e granate assordanti. (Frp)