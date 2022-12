Lega: Zaia, l'autonomia non è secessione, confronto nel partito ma nessuno vada via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia c'è stato un pieno coordinamento con lo Stato centrale. C'erano riunioni ogni giorno. Il piano di sanità pubblica è stato unico e le Regioni hanno garantito la sua applicazione. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in un'intervista a "la Repubblica". "Le uniche modifiche erano in senso restrittivo. Un esempio? Il piano di sanità pubblica prevedeva il tampone solo ai soggetti sintomatici, io decisi in totale autonomia di fare il tampone a tutti i cittadini di Vo'", ha aggiunto Zaia, che ha poi parlato di un'Italia a due velocità. "È vero che l'Italia ha due velocità, ed è la prova provata che il centralismo ha fatto danni. La sperequazione è figlia del centralismo, non dell'autonomia. De Luca è sulle mie posizioni e pone una questione di efficienza. L'autonomia non è cambiare intestazione del biglietto da visita ma dare finalmente responsabilità", ha affermato ancora il presidente del Veneto. (Rin)