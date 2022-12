Ucraina: nuovi bombardamenti russi a Kherson, udite forti esplosioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Kherson si sono udite delle forti esplosioni ed è stato confermato che la città ucraina è di nuovo sotto attacco delle forze russe. E' quanto riferiscono i media ucraini, secondo cui in città sarebbe divampato un incendio causato dai bombardamenti russi.Aggiornato. 09:05. Una serie di esplosioni di nuovo a Kherson. Al momento non ci sono commenti ufficiali sulla situazione in città. Anche ieri la città è stata attaccata dalle forze russe che hanno colpito anche il reparto maternità di un ospedale. Una buona parte di Kherson ieri è rimasta senza energia elettrica a causa dei bombardamenti avvenuti la notte precedente. (Kiu)