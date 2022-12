Business news: elettronica, Tsmc triplica investimento per la produzione di chip negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) più che triplicherà il suo investimento per la produzione di microchip di ultima generazione negli Stati Uniti, portandolo a 40 miliardi di dollari. Lo ha annunciato l'azienda in vista della visita del presidente Usa Joe Biden al cantiere del nuovo stabilimento produttivo in Arizona. L'annuncio segna una importante vittoria per Washington, che ambisce a localizzare sul proprio territorio porzioni strategiche della catena di fornitura dei semiconduttori. (Cip)