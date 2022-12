Business news: costruttore auto elettriche vietnamita VinFast prepara l'Ipo negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto elettriche VinFast ha presentato la documentazione per l'offerta pubblica iniziale (Ipo) sulla borsa di New York, una operazione che se condotta con successo porterà alla quotazione della prima azienda vietnamita negli Usa. VinFast, che ha debuttato da poco con le sue auto elettriche nel mercato Usa, punta a entrare nel listino tecnologico Nasdaq con la sigla Vfs. Citigroup, Credit Suisse, Nomura, Bnp Paribas e altri hanno già annunciato la loro adesione. VinFast è una unità del conglomerato Vingroup, di proprietà del miliardario Pham Nhat Vuong, l'uomo più ricco del Vietnam. (Was)