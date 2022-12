Business news: l’Ue contro Facebook e Instagram, no a inserzioni basate su attività online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico statunitense Meta, proprietario delle note piattaforme social Facebook e Instagram, non potrà chiedere agli utenti di accettare inserzioni pubblicitarie basate sulla loro attività online. Lo ha stabilito il Garante europeo della protezione dei dati (Gepd), secondo quanto rivelato in anteprima dal “Wall Street Journal”. La decisione, che può comunque essere impugnata in appello e che dovrà in ogni caso essere recepita dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati (poiché in Irlanda si trova la sede europea di Meta), rischia di limitare fortemente la quantità e la qualità dei dati ai quali la società di Mark Zuckerberg può accedere per vendere spazi pubblicitari. Facebook e Instagram consentono da anni agli utenti di rifiutare il loro tracciamento su altri siti web e altre app per scopi pubblicitari, ma non forniscono la stessa opzione per l’attività degli stessi sulle piattaforme del gruppo Meta. La vendita delle informazioni riguardanti i comportamenti online degli utenti costituisce una parte consistente delle entrate della società. (Was)