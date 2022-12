Business news: Cina, Foxconn annuncia allentamento restrizioni anti-Covid a Zhengzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn ha abbandonato la "gestione a circuito chiuso" dello stabilimento colpito dal Covid-19 a Zhengzhou, in Cina. Lo ha riferito la multinazionale sul suo account WeChat, ricordando che il parco industriale dove sorge la fabbrica è rimasto isolato per 56 giorni. Secondo fonti interne all'azienda, la dirigenza della fabbrica punta a riprendere la produzione a pieno regime tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, dopo la fuga di massa degli operai e le violente proteste contro le misure anti-epidemiche che hanno interessato lo stabilimento negli ultimi mesi. A novembre le vendite sono diminuite del 29 per cento rispetto al mese precedente, proprio per effetto delle restrizioni anti-Covid varate nello stabilimento di Zhengzhou. Lo ha riferito la multinazionale in una dichiarazione, in cui si precisa che le vendite consolidate si sono attestate a 18,07 miliardi di dollari. Le vendite di novembre sono diminuite di 11,36 punti percentuali su base annua, in linea con le aspettative dell'azienda. Foxconn ha riferito che il quadro epidemico nello stabilimento produttivo è stato riportato "sotto controllo", e che la fabbrica sta gradualmente tornando alla piena capacità operativa. (Cip)