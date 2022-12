Business news: Egitto-Cina, scambi commerciali aumentano del 9,8 per cento nei primi 9 mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore degli scambi commerciali tra Egitto e Cina è stato di 12,7 miliardi di dollari nei primi 9 mesi del 2022, rispetto a 11,9 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2021, segnando un aumento del 9,8 per cento. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche (Capmas). In particolare, il valore delle esportazioni egiziane verso la Cina è stato pari a 1,5 miliardi di dollari nei primi 9 mesi del 2022, in aumento del 36,7 per cento rispetto al periodo gennaio-settembre 2021. Il valore delle importazioni egiziane dalla Cina è stato, invece, di 11,1 miliardi di dollari nei primi 9 mesi del 2022, rispetto ai 10,7 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2021, con un aumento del 3,8 per cento. (Cae)