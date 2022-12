Business news: Egitto, inflazione core salita al 21,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso annuo d'inflazione core è salito lo scorso novembre al 21,5 per cento rispetto al 19 per cento dello scorso ottobre. Secondo quanto riferisce la Banca centrale d'Egitto sul suo sito web, l'indice base dei prezzi al consumo ha registrato un tasso mensile del 2,7 per cento a novembre 2022, rispetto allo 0,5 per cento dello stesso mese del 2021 e al 3 per cento di ottobre 2022. Il tasso d'inflazione annuo in tutto l'Egitto è salito al 19,2 per cento a novembre, rispetto al 16,3 per cento del mese precedente, secondo quanto emerge dai dati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche (Capmas). (Cae)