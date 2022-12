Business news: Egitto, sudafricana Vodacom acquisisce il 55 per cento delle azioni di Vodafone Egypt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia sudafricana del settore delle telecomunicazioni, Vodacom, ha completato l'acquisizione di 132 milioni di azioni di Vodafone Egypt per un valore di 59,7 miliardi di sterline egiziane (circa 2,4 miliardi di dollari), pari a una quota del 55 per cento, sulla Borsa egiziana. Lo riferisce una nota dell'Autorità di regolamentazione finanziaria egiziana (Fra). Lo scorso 13 novembre l'Autorità aveva affermato che l'offerta presentata da Vodacom Group Limited, per l'acquisto di quote di minoranza dagli azionisti di Vodafone Egypt, sul per mercato era allo studio. L'autorità ha affermato che Vodacom ha presentato tale offerta alla luce della mancata risposta di Telecom Egypt all'offerta di acquisto secondo la lettera inviata all'Autorità lo scorso 10 ottobre 2022 e la lettera inviata a Vodafone Egypt nella stessa data e consegnata alla stessa autorità. (Cae)