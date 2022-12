Business news: firmati cinque protocolli d'intesa sul progetto del gasdotto Nigeria-Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati firmati ieri a Rabat cinque memorandum d'intesa tripartiti sul progetto del gasdotto Nigeria-Marocco. I protocolli sono stati firmati dalle aziende di Marocco e Nigeria da un lato; e quelle di Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone e Ghana dall'altro lato. Lo ha riferito l'agenzia di stampa marocchina "Map". La firma di questi cinque memorandum, che si aggiungono a quelli firmati con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale il 15 settembre 2022 e a quelli firmati con Mauritania e Senegal il 15 ottobre 2022, “è un'affermazione dell'impegno dei Paesi che saranno collegati al gasdotto Nigeria-Marocco, per contribuire all'attivazione di questo importante progetto che, una volta completato, fornirà gas a tutti i paesi dell'Africa occidentale, e sarà anche un nuovo snodo per l'esportazione in Europa”, commenta l'agenzia marocchina. (Mar)