Business news: Namibia, Germania finanzierà progetto di idrogeno verde da 10 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sta valutando di stanziare aiuti per un progetto di idrogeno da 10 miliardi di euro in Namibia. Lo riferiscono fonti di stampa citate dai media internazionali, secondo cui la Banca di sviluppo federale (KfW) è attualmente in trattative con il governo namibiano e il consorzio tedesco-sudafricano Hyphen Hydrogen Energy su una possibile garanzia o prestito statale. Il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, ha accennato al sostegno finanziario per il progetto durante una visita a Windhoek, affermando che "la somma di investimento di circa 10 miliardi di euro equivale quasi al prodotto nazionale lordo annuale della Namibia". Il progetto, che sarà situato vicino alla vecchia città portuale coloniale di Luederitz, utilizzerà l'energia solare ed eolica per la produzione di idrogeno verde che verrebbe poi trasformato in ammoniaca e spedito in Germania. L'impianto di idrogeno potrebbe produrre fino a 20 terrawattora, secondo Rainer Baake, inviato speciale del governo tedesco per la cooperazione climatica ed energetica tedesco-namibiana. Un quarto di questa energia sarebbe sufficiente a coprire la domanda di energia della Namibia, che attualmente è di circa 5 terrawattora. La Namibia potrebbe quindi diventare il primo Paese "carbon neutral" del continente africano e diventare indipendente dalle importazioni di elettricità dal vicino Sudafrica. La Skeleton Coast della Namibia sull'Oceano Atlantico è ideale per la produzione di idrogeno verde a causa dell'abbondanza di sole e vento. I Paesi europei, e in particolare la Germania, stanno correndo per assicurarsi fonti alternative di energia da tutto il mondo dopo una carenza di gas gasdotto russo in seguito all'invasione dell'Ucraina. (Res)