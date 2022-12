Business news: Sudan, per generale Al Burhan militari lasceranno il potere "quando ci sarà accordo fra parti civili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari al potere in Sudan lasceranno il potere "non appena i gruppi politici del Paese si accorderanno" sulla formazione di un nuovo governo di transizione a guida civile. Lo ha dichiarato il capo del Consiglio sovrano sudanese, Abdel Fattah al Burhan, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla tempistica del passaggio di consegne ad un nuovo esecutivo. Al Burhan ha affermato che i tempi dipenderanno dalla velocità con cui i gruppi civili raggiungeranno un accordo sulle questioni in sospeso. In dichiarazioni citate da "Al Jazeera", il leader militare ha quindi ribadito che con il golpe del 25 ottobre del 2021 l'esercito "ha salvato il Paese" , e ricordato che in base all'accordo concluso lo scorso 5 dicembre le parti dovrebbero istituire comitati per lavorare su una nuova Costituzione. L'accordo è stato siglato da diverse fazioni di opposizione, nel dettaglio le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), il Fronte rivoluzionario sudanese, il Partito del Congresso popolare (Pcp), il Partito unionista democratico ed altri professionisti e gruppi della società civile. In un gesto distensivo, dopo l’accordo le autorità militari sudanesi, al potere dall’ultimo colpo di Stato guidato da Al Burhan, hanno rilasciato il noto attivista Wagdi Salih, detenuto in carcere da quasi due mesi. Figura di spicco delle Ffc, Salih guida un comitato anticorruzione incaricato di smantellare le strutture del precedente governo Bashir. (Res)