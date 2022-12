Business news: Nigeria, Banca centrale fissa tetto al prelievo di contante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Nigeria ha fissato un limite per i prelievi settimanali di contante allo sportello a 225 dollari per i privati e 1.125 dollari per le aziende. Il tetto, riferisce in una circolare l'istituto di credito, entrerà in vigore il prossimo 9 gennaio e rientra nella politica di promozione delle transazioni senza contante. Per quanto riguarda i prelievi dagli sportelli automatici, sarà possibile ritirare fino a 20mila naira (circa 45 dollari) al giorno, con un limite settimanale di 100mila naira (224,5 dollari). Negli sportelli automatici verranno caricati infine solo tagli fino a 200 naira (0,45 dollari) (Res)