Business news: Taiwan auspica firma accordo commerciale con Usa entro la fine del 2023

- Taiwan auspica di firmare un accordo commerciale bilaterale con gli Stati Uniti entro la fine del 2023. Lo ha dichiarato la vice rappresentante commerciale di Taiwan Yang Jen-ni durante un'audizione parlamentare, chiarendo che l'intesa non coprirà una potenziale riduzione dei dazi doganali poiché la normativa pertinente non è stata finora approvata dagli Stati Uniti. L'accordo avrà tuttavia delle "sezioni relative a dogane, agricoltura, commercio digitale, occupazione, cambiamenti climatici e imprese statali", ha affermato, aggiungendo che "la rimozione di barriere commerciali diverse dai dazi - che non saranno messi in discussione nell'accordo - può spesso ridurre i costi commerciali del 10 o 20 percento". Le autorità taiwanesi auspicano di apporre la firma prima della convocazione del vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico, previsto negli Usa a novembre del prossimo anno. Washington e Taipei hanno tenuto il primo ciclo di colloqui nell'ambito dell'Iniziativa congiunta per il commercio nel XXI secolo lo scorso 10 novembre a New York. Durante gli incontri, le due parti si sono scambiate punti di vista su "concetti chiave da affrontare in diverse aree del commercio definite nel mandato negoziale per questa nuova iniziativa", ha riferito l'ufficio della Rappresentante del commercio Usa, Katherine Tai, senza aggiungere ulteriori dettagli. Della delegazione Usa ai colloqui hanno fatto parte, tra gli altri, funzionari del Consiglio economico nazionale, dei dipartimenti di Commercio e Tesoro, dell'Amministrazione per le piccole imprese e dell'Agenzia del farmaco e dell'alimentazione (Fda). (Was)