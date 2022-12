Business news: Biden, investimento Tsmc in Arizona “può segnare un punto di svolta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investimento effettuato dalla multinazionale Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) nello Stato Usa dell’Arizona “può segnare un punto di svolta”. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden durante una visita condotta al cantiere del nuovo stabilimento del colosso taiwanese, preposto alla produzione di microchip di ultima generazione. “Tsmc sta investendo 40 miliardi di dollari qui in Arizona, il più grande investimento estero nella storia di questo Stato”, ha detto Biden, aggiungendo che la presenza della multinazionale di Morris Chang potenzierà la manifattura negli Stati Uniti. "Questi investimenti - ha osservato - ci stanno aiutando a costruire e rafforzare la catena di approvvigionamento negli Stati Uniti. E mentre lo facciamo, i nostri alleati e i nostri partner la stanno costruendo insieme a noi”, ha detto il titolare della Casa Bianca. A poche ore dalla visita di Biden, Tsmc ha annunciato di avere intrapreso la costruzione di un secondo stabilimento a Phoenix, che utilizzerà un processo produttivo a tre nanometri. La produzione combinata delle due fabbriche dovrebbe superare i 600 mila wafer da 12 pollici. (Was)