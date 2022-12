Business news: Algeria, complesso siderurgico di Orano esporta 800 milioni di dollari in nove mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il complesso siderurgico Tosyali, situato ad Orano, frutto della partnership tra Algeria e Turchia, ha realizzato nei primi nove mesi del 2022 ricavi derivanti dalle esportazioni per oltre 800 milioni di dollari. Lo ha detto Alp Topkyoglu, membro del consiglio di amministrazione del sito industriale, all’agenzia di stampa algerina “Aps”. In particolare, struttura di Tosyali ha esportato più di 1,1 milioni di tonnellate di prodotti in acciaio, in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Prodotti come ferro da costruzione, fili, pellet di ferro, tubi a spirale resistenti alla corrosione e altri vengono esportati dai porti di Orano, Arzew e Mostaganem in Europa, Nord America, America Latina e Africa. Tosyali mira a esportare 1,5 milioni di tonnellate di vari prodotti per raggiungere 1 miliardo di dollari di entrate nell'anno in corso, mentre nell'ultimo anno sono stati realizzati oltre 700 milioni di dollari di entrate dalla sua attività di esportazione. Il complesso mira inoltre, durante l'anno 2023, ad esportare circa 3 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici soddisfacendo le esigenze del mercato locale, secondo la stessa fonte. (Ala)