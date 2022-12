Business news: Medio Oriente, traffico aereo nella regione in aumento del 114 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del 114,7 per cento del traffico aereo internazionale nell'ottobre 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha reso noto l’Autorità internazionale del traffico aereo (Iata) in un comunicato diffuso dal quotidiano saudita “Arab News”. La nota pubblicata dall'organizzazione ha mostrato che tra i vettori nella regione la capacità è aumentata del 55,7 per cento. “Tradizionalmente, a ottobre siamo nella stagione dei viaggi autunnali più lenta nell'emisfero settentrionale, quindi è molto rassicurante vedere che la domanda e le prenotazioni anticipate continuano ad essere così forti. È di buon auspicio per la prossima stagione invernale e la ripresa in corso", ha affermato Willie Walsh, direttore generale della Iata. (Res)