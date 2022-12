Business news: Siria, Assemblea popolare approva il bilancio per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea del popolo (parlamento monocamerale della Siria), ha approvato il progetto di legge sul bilancio dello Stato per l'anno fiscale 2023. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana “Sana”. Durante la sessione, presieduta dal presidente dell’Assembela del popolo, Hamouda Sabbagh, alcuni membri hanno sollevato questioni relative all'operato del ministero delle Finanze, sottolineando la necessità di essere severi nella lotta all'evasione fiscale e proponendo incontri periodici tra il governo e i membri del Consiglio. Da parte sua, il ministro delle Finanze, Kinan Yaghi, ha confermato che il ministero sta lavorando per automatizzare diversi processi per favorire un aumento delle entrate dello Stato. (Lib)