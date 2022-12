Business news: società israeliana NewMed Energy intraprenderà esplorazione idrocarburi in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società israeliana NewMed Energy intraprenderà attività di esplorazione e produzione di gas naturale in Marocco. Lo ha riferito il sito web in ebraico "Walla", affermando che la società israeliana ha firmato accordi con il ministero nazionale degli idrocarburi e delle miniere del Marocco e la società svizzera Aderco, per ottenere una licenza di esplorazione e produzione di gas o petrolio attraverso la licenza esplorativa "Boujdour Atlantic", situata al largo della costa marocchina nell'Oceano Atlantico. Il sito web ha spiegato che l'annuncio fa parte di un'ampia mossa strategica che renderà NewMed Energy la società energetica leader in Medio Oriente. Secondo gli accordi, NewMed Energy deterrà il 37,5 per cento dei diritti della licenza di esplorazione, Aderco il 37,5 per cento e il restante 25 per cento sarà assegnato al ministero degli Idrocarburi e delle Miniere del Marocco, in conformità alla normativa locale. (Res)