Business news: Egitto, turca Beko (gruppo Arcelik) posa prima pietra nuovo impianto elettrodomestici al Cairo

- Beko Egypt, una consociata del gruppo turco Arcelik, ha celebrato la posa della prima pietra del suo primo stabilimento per la costruzione di elettrodomestici in Egitto nella zona industriale di Ramadan city a nord est del Cairo. Lo riferisce una nota di Arcelik. All'evento hanno partecipato tra gli altri il consigliere dell’Autorità generale per gli investimenti egiziana (Gafi) Mohamed Abdel Wahab, il direttore del dipartimento per gli affari europei e la Turchia presso la società Ecs, Mohamed el Sayed, il responsabile della promozione degli investimento presso Gafi Mohamed Youssef, il funzionario del ministero dell’Ambiente egiziano Ahlam Farouk, l’ambasciatore della Turchia in Egitto Fatih Kemal Ebiclioglu e l’amministratore delegato del gruppo Arcelik Hakan Bulgurlu. (Cae)