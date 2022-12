Business news: Kenya, settore privato in crescita a novembre dopo cinque mesi di contrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende private del Kenya hanno registrato un'espansione delle loro attività commerciali a novembre, una ripresa rappresentata dalla crescita dell'indice responsabile degli acquisti a 50,9 punti contro i 50,2 di ottobre e che avviene dopo cinque mesi di contrazione. Lo riferisce l'ente di statistica, che nell'indagine citata dal quotidiano "The Star" sottolinea come la ripresa abbia portato ulteriori aumenti dell'occupazione, degli acquisti e delle scorte, spingendo inoltre la performance dei fornitori. Commentando il dato, l'economista della Standard Bank Mulalo Madula ha affermato che l'attività commerciale in Kenya continua a crescere, anche se lentamente, per il terzo mese consecutivo, confermando altri valori come la crescita del credito del settore privato. "Una valutazione positiva delle prospettive a 12 mesi suggerisce che le imprese si aspettano un miglioramento nonostante il previsto difficile contesto economico globale", ha affermato Madula. Le condizioni commerciali si sono rafforzate in ciascuno degli ultimi tre mesi, dopo una sequenza di contrazioni durata cinque mesi. (Res)