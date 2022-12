Business news: Etiopia, compagnia elettrica nazionale annuncia ripristino copertura a Macallè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città etiope di Macallè, capitale regionale del Tigrè, è nuovamente collegata alla rete elettrica nazionale dopo una sospensione del servizio di oltre un anno dovuta alla guerra in corso. Lo ha annunciato oggi il direttore della compagnia elettrica nazionale Ethiopian Electric Power (Eep), Moges Mekonen, precisando che la rete di fornitura elettrica è stata ripristinata e ricollegata alla torre di controllo centrale, al termine di operazioni di manutenzione. L'avvio del ripristino della rete accelererà i lavori per fornire l'alimentazione alla regione tigrina, ha aggiunto il funzionario, spiegando che è stata inoltre completata la manutenzione delle linea elettrica che collega le zone da Humera a Shire. Secondo l'emittente di Stato "Ena", infine, sono in corso le operazioni di riparazione dell'importante centrale elettrica regionale di Tezeke, bombardata dallo stesso governo federale nel quadro del conflitto. (Res)