Business news: Cina, istituzioni finanziarie internazionali collaborino a gestione debito Sri Lanka

- La Cina fa appello alle istituzioni finanziarie internazionali affinché collaborino con lo Sri Lanka per risolvere adeguatamente la questione del debito. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna, rispondendo a una richiesta di commento sulla potenziale visita che una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) potrebbe effettuare in Cina questa settimana per discutere dei progressi sulla ristrutturazione del debito che grava sullo Stato dell'Asia meridionale. Secondo uno studio pubblicato dalla China Africa Research Initiative (Cari) il 30 novembre, lo Sri Lanka doveva a prestatori cinesi 7,4 miliardi di dollari, quasi un quinto del suo debito estero complessivo, alla fine dello scorso anno. Il dato è superiore "alle percentuali del 10-15 per cento solitamente menzionate", afferma lo studio, secondo cui una "porzione significativa" del debito accumulato dallo Sri Lanka nei confronti della Cina è stato registrato sotto forma di prestiti a imprese di Stato, e non direttamente al governo centrale. (Cip)