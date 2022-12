Business news: Uzbekistan, giunto a destinazione a Tashkent primo treno merci dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Uzbekistan ha accolto nel fine settimana il primo treno merci giunto a destinazione dalla Turchia. Lo ha reso noto in un comunicato la compagnia ferroviaria statale Ozbekiston temir yollari, precisando che il treno – partito da Smirne e composto da 40 carrozze cariche di prodotti per la casa e attrezzatura per la refrigerazione – ha percorso un tragitto di 4.500 chilometri attraverso l’Iran e il Turkmenistan. Il viaggio giunge a meno di un mese di distanza dal vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi, tenuto a Samarcanda lo scorso 11 novembre. Nell’occasione, come sottolineato nel comunicato, è stato raggiunto un accordo per la creazione e lo sviluppo di nuovi corridoi di trasporto ferroviario. Un’altra linea dovrebbe collegare Tashkent a Sofia, in Bulgaria, attraverso Istanbul. (Res)