Business news: India, Banca mondiale alza stima di crescita per l’anno fiscale in corso al 6,9 per cento

- L’India dovrebbe crescere del 6,9 per cento nell’anno fiscale 2022-23, iniziato ad aprile. Lo prevede la Banca mondiale nel suo ultimo aggiornamento sul Paese, col titolo “Navigating the Storm”. La stima è stata corretta al rialzo rispetto al 6,5 per cento previsto nel focus di ottobre sull’Asia meridionale (“Coping with Shocks: Migration and the Road to Resilience”), sulla base dell’attesa di risultati robusti nel secondo trimestre (luglio-settembre). Nel 2023-24, invece, la crescita dovrebbe essere del 6,6 per cento, in un contesto esterno più difficile, caratterizzato dall’inasprimento della politica monetaria nelle economie avanzate. Il rapporto spiega che l’economia indiana, rispetto ad altre emergenti, è comunque relativamente isolata dalle ricadute globali perché dispone di un ampio mercato interno ed è meno esposta ai flussi commerciali internazionali. (Inn)