Business news: Taiwan, colosso semiconduttori Tsmc non prevede una seconda fabbrica in Giappone

- Il gigante dei semiconduttori taiwanese Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) non prevede di costruire una seconda fabbrica in Giappone dopo il completamento dell’impianto nella prefettura di Kumamoto. Lo ha fatto sapere la multinazionale, dopo che il vicepresidente dell’unità responsabile delle vendite e della ricerca in Europa e in Asia, Cliff Hou, non ha escluso questa possibilità in un’intervista con i media giapponesi. Ciononostante, il ministro dell’Economia di Tokyo, Yasutoshi Nishimura, ha dichiarato di essere favorevole all’apertura di un nuovo impianto e ha chiarito che il Paese farà del suo meglio per attrarre aziende specializzate nel campo dei semiconduttori ad investire nel Paese. La fabbrica di Kumamoto, che potrebbe iniziare la produzione di massa nel 2024, utilizzerà i processi a 22 e 28 nanometri. (Git)