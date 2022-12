Business news: Egitto, zona economica del Canale di Suez fornirà carburante verde per navi entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Zona economica del Canale di Suez, in Egitto, fornirà carburante verde per soddisfare le esigenze dei mercati europei e fornire alle navi carburante verde entro il 2026. Lo ha detto Walid Gamal El Din, responsabile della zona franca egiziana, dopo aver ricevuto una delegazione di consulenti economici e commerciali dei Paesi dell'Unione europea per rivedere la strategia della zona economica, migliorare la comunicazione con gli investitori di tutto il mondo e discutere le modalità di cooperazione economica in vari campi. Gamal El Din ha evidenziato anche il potenziale della zona industriale di Qantara occidentale, dedicata alle industrie agricole e leggere, e del polo tecnologico nell'Ismailia orientale, specializzata nelle fonti rinnovabili di energia, elettrolizzatori, pannelli solari e altre industrie tecnologiche. La delegazione europea ha effettuato un giro di ispezione nell'area industriale di Ain Sokhna per prendere conoscenza di alcuni progetti industriali come Misr Green Hydrogen Company, il primo impianto per la produzione di combustibile verde. (Cae)