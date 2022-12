Business news: Marocco, obiettivo è produrre 120 mila auto elettriche all’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Marocco attribuisce grande importanza al settore della produzione di auto elettriche e mira a produrre 120 mila auto all’anno entro i prossimi tre anni. Lo ha dichiarato il ministro dell'Industria e del commercio del Marocco, Ryad Mezzour, durante un’interrogazione presso la Camera dei rappresentanti. Spiegando gli attuali programmi messi in atto dall’esecutivo per aumentare la produzione di auto elettriche, il ministro ha ricordato che l’attuale capacità del Paese si attesta intorno alle 40mila o 50 mila auto prodotte annualmente. Mezzour ha ricordato che il ministero sta lavorando per una serie di programmi rivolti ai produttori per favorire la conversione delle auto con motore termico ad auto ibride o elettriche. (Mar)