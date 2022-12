Business news: Arabia Saudita-Cina, firmati accordi di partenariato strategico e altre intese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, e il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, hanno firmato un accordo di partenariato strategico che armonizza la strategia di sviluppo saudita “Vision 2030” e il progetto sulla Nuova via della seta. In occasione del loro incontro presso il palazzo reale Yamamah a Riad, alla presenza dell’erede al trono saudita, Mohammad bin Salman, le parti hanno discusso delle storiche relazioni bilaterali. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, Bin Salman e Xi hanno avuto una sessione di colloqui durante i quali sono stati rivisti gli aspetti della partnership bilaterali e gli sforzi congiunti per migliorarle. Le parti hanno parlato delle opportunità per investire le risorse disponibili in entrambi i Paesi per raggiungere interessi comuni, oltre che degli sviluppi regionali e internazionali. Dopo l’incontro, l’erede al trono saudita e il presidente cinese hanno assistito alla firma di diversi accordi. Un memorandum d’intesa nel settore dell’idrogeno, un accordo per la cooperazione e l’assistenza legale in questioni civili e commerciali, un memorandum per l’insegnamento della lingua cinese, un protocollo d’intesa per incoraggiare gli investimenti diretti. Infine, è stato siglato un memorandum d’intesa per la cooperazione nell’edilizia abitativa. (Res)