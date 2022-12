Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vucevic, basta un fiammifero per incendiare atmosfera tesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta un fiammifero per incendiare l'atmosfera tesa in Kosovo. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa serbo, Milos Vucevic, ripreso dalla stampa locale. Commentando gli ultimi incidenti di ieri in alcune municipalità nel nord del Kosovo, Vucevic ha aggiunto che lo scopo di tutte le mosse del premier kosovaro Albin Kurti è "spaventare ed espellere i serbi dal Kosovo". Anche il capo della missione dell'Unione europea in Kosovo (Eulex) Lars-Gunnar Wigemark ha espresso preoccupazione per gli ultimi eventi e ha affermato che la missione, insieme alla polizia del Kosovo e alla Kfor, sta monitorando la situazione. "Siamo preoccupati per gli incidenti di ieri nel nord del Kosovo. Ogni protesta deve essere pacifica e tutti devono mantenere la calma e la moderazione. Eulex continuerà a monitorare la situazione in stretto coordinamento con la polizia del Kosovo, la Nato e la Kfor", ha detto. Ieri si erano avvertite esplosioni e rumore di sirene a Mitrovica Nord e Leposavic, nel nord del Kosovo, dopo che membri della commissione elettorale municipale di Mitrovica, accompagnati dalle forze di polizia kosovare, avevano fatto irruzione nei locali utilizzati durante le ultime consultazioni. La polizia del Kosovo aveva denunciato che "individui, gruppi e persone mascherate hanno danneggiato gli uffici delle commissioni elettorali municipali nel nord del Kosovo", utilizzando "mezzi pericolosi, comprese bombe a mano di fabbricazione jugoslava". Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha affermato intanto che la presenza della polizia nel nord sarà aumentata, dichiarando che secondo lui gli attacchi sono stati compiuti da "bande criminali pagate e dirette dalla Serbia". (Seb)