Kosovo-Serbia: forze speciali di Pristina entrano nella parte settentrionale di Mitrovica (2)

- Sempre ieri, alcuni funzionari della dogana del Kosovo hanno condotto un'operazione per controllare i produttori di bevande alcoliche, principalmente vino e grappa, nel villaggio di Velika Hoca, abitato esclusivamente da cittadini di etnia serba. Nell'operazione sono stati confiscati più di 40 mila litri di vino ad un produttore poiché è stato stabilito che nel negozio, oltre alla vendita, si producevano anche bevande alcoliche senza autorizzazione. "Il proprietario di tale attività non aveva l'autorizzazione della dogana del Kosovo, il che è in violazione delle norme pertinenti", ha comunicato la stessa dogana. Gli abitanti del piccolo paese hanno cominciato a riunirsi davanti alla cantina per sostenere la famiglia e bloccare il sequestro, ci sono stati attimi di tensione con la polizia arrivata in aiuto, ma la confisca si è conclusa in tarda serata grazie all'arrivo di una cisterna. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, ha dichiarato ieri sera, che si tratta di "un nuovo attacco del premier kosovaro Albin Kurti contro i serbi a sud del fiume Ibar". Secondo l'emittente radiotelevisiva serba "Rts", stamane la situazione a Mitrovica è tranquilla e non ci sono stati ulteriori incidenti, anche se rimane la tensione. (Seb)