Lega: Congressi in Piemonte a Cuneo e Alessandria, Salvini “Buon lavoro ai neoeletti e grazie ai militanti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Giornata di congressi provinciali per la Lega del Piemonte guidata da Riccardo Molinari. Al voto due province particolarmente significative. Eletto Giorgio Maria Bergesio a Cuneo e Lino Pettazzi ad Alessandria: in entrambi i casi erano gli unici candidati. Sabato prossimo andrà a congresso la Lega di Torino, domenica toccherà a quella di Padova e Verona. “Buon lavoro ai neoeletti e grazie a tutti i militanti che confermano la passione e l’orgoglio per la nostra Lega” dice il leader Matteo Salvini. Che conclude: “Siamo un partito vero, radicato e pronto a vincere nuove sfide a partire dal grande piano di opere pubbliche e dall’autonomia”. (Rin)