Business news: Cina, prospettive economiche restano incerte nonostante allentamento restrizioni anti-Covid

- Le prospettive economiche della Cina continueranno ad essere altalenanti nei prossimi mesi, dal momento che l'allentamento delle restrizioni contro il Covid-19 ha comportato una recrudescenza delle infezioni. Lo scrive il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", citando le opinioni degli analisti. Attualmente la risposta al virus nel Paese appare piuttosto differenziata. Nel tentativo di frenare le proteste contro la strategia di "tolleranza zero", le amministrazioni delle principali metropoli cinesi - come Pechino, Tientsin, Canton e Chengdu - hanno allentato le restrizioni, che tuttavia sono state irrigidite in altre province. Nella capitale cinese, dove manifestazioni di dissenso contro la politica "zero Covid" e il presidente Xi Jinping si erano avute anche lo scorso ottobre, alcune categorie di soggetti positivi al virus - come anziani e donne in gravidanza - sono stati autorizzati a trascorrere la quarantena nel proprio domicilio anziché in strutture indicate dal governo. Secondo quanto riferito da due fonti in condizioni d'anonimato, inoltre, le autorità sanitarie sono intenzionate a ridurre la frequenza dei test diagnostici di massa. (Cip)