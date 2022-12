Business news: Covid pesa su fatturato Foxconn, vendite novembre scese del 29 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di novembre del colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn sono diminuite del 29 per cento rispetto al mese precedente, per effetto delle restrizioni anti-Covid varate nello stabilimento di Zhengzhou, in Cina. Lo ha riferito la multinazionale in una dichiarazione, in cui si precisa che le vendite consolidate si sono attestate a 18,07 miliardi di dollari. Le vendite di novembre sono diminuite di 11,36 punti percentuali su base annua, in linea con le aspettative dell’azienda. A partire da ottobre la fabbrica di Zhengzhou è stata interessata da fughe di massa e violente proteste da parte degli operai, che hanno denunciato una forte carenza di cibo e scarsa assistenza sanitaria. In molti hanno inoltre riferito di essere stati costretti a condividere i dormitori con persone positive al virus. Tuttavia, Foxconn ha riferito che il quadro epidemico è stato riportato “sotto controllo” e lo stabilimento sta gradualmente tornando alla piena capacità operativa. (Cip)