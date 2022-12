Business news: Arabia Saudita, numero piccole e medie imprese aumenta del 9,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di piccole e medie imprese (Pmi) in Arabia Saudita ha superato le 978 mila unità, con un aumento fino al 9,7 per cento rispetto al secondo trimestre del 2022. Lo ha annunciato l'Autorità generale per le piccole e medie imprese (Monsha'at) in un comunicato diffuso dal quotidiano “Saudi Gazette”. Le Pmi sono distribuite in un'ampia gamma di attività economiche, tra cui il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio che rappresenta circa il 30,7 per cento delle attività, seguito dal settore delle costruzioni e dell'edilizia con il 20,7 per cento, quindi il settore della gestione dei servizi con una percentuale dell'11,6 per cento. Monsha'at ha osservato che l'aumento previsto delle dimensioni delle società di tecnologia finanziaria entro il 2025 sarà del 65 per cento rispetto all'anno in corso, rilevando che il settore ha registrato un aumento degli investimenti del 93 per cento durante il terzo trimestre del 2022 su base annua. (Res)