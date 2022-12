Business news: Egitto, ministro El Molla annuncia nuova scoperta di gas nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Chevron ha scoperto gas nel giacimento Nargis 1X, al largo delle coste dell’Egitto. Lo ha confermato ad "Agenzia Nova" il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, a margine dell’ottava riunione ministeriale del Forum regionale del gas dei Paesi del Mediterraneo Orientale (Emfg). “Le valutazioni necessarie verranno approfondite per conoscere le quantità di gas e saranno annunciate ufficialmente nel prossimo periodo”, ha rivelato El Molla. In precedenza, fonti stampa avevano rivelato che Chevron ha scoperto 3.500 miliardi di piedi cubi di gas nel pozzo esplorativo Nargis-1X. Chevron è l'operatore del pozzo con una quota del 45 per cento, mentre Eni ha il 45 per cento e Tharwa Petroleum il 10 per cento. La nave di perforazione Stena Forth ha realizzato il pozzo nelle acque profonde al largo della penisola del Sinai. (Cae)