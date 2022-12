Business news: Israele, aumentate le riserve di valuta estera a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di valuta estera di Israele sono aumentate di 5,57 miliardi di dollari a novembre rispetto a ottobre, raggiungendo 194,41 miliardi di dollari. Lo rivela la Banca di Israele, indicando che per il decimo mese consecutivo l’istituto non ha effettuato acquisti di valuta estera. Nel 2021, la Banca di Israele ha acquistato 35 miliardi di dollari in valuta estera per moderare il rafforzamento dello shekel. (Res)